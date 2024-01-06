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Дюбуа снова хотят вывести на чемпионский бой

Бокс
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Глупая идея от промоутера

Дюбуа снова хотят вывести на чемпионский бой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать чемпионский поединок для своего подопечного, британца Даниэля Дюбуа (20-2; 19 КО). Слова специалиста цитирует dailystar.co.uk:

"Даниэль Дюбуа сильно завершил год, заставив умолкнуть критиков победой над Джаррелом Миллером. Теперь мы будем настаивать, чтобы он вернулся в борьбу за титул чемпиона мира. В нашей конюшне полно молодых талантов. Мы позаботимся, чтобы они были на пути к вершине" – сказал специалист.

Напомним, что Дюбуа имел чемпионский шанс в поединке против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО) 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша), однако проиграл обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO нокаутом в 9 раунде.

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Дэниэл Дюбуа
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