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Нганну коротко прокомментировал анонс поединка против Джошуа

Бокс

И он прав на все 100

Нганну коротко прокомментировал анонс поединка против Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Камерунский боец, экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал организацию поединка против британского боксера, экс-чемпиона мира по четырем версиям Энтони Джошуа (27-3; 24 КО). Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

"В этом году делаем большие шаги. 2024-й будет огонь" – написал Нганну.

Напомним, что свой предыдущий поединок Джошуа провел против шведа Отто Валлина, победив его нокаутом. Нганну в последнем бою проиграл чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1; 24 КО), поединок был очень близким, а камерунец даже отправил своего оппонента в нокдаун в 3 раунде.

Ранее промоутер Джошуа назвал дату пресс-конференции в бою.

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