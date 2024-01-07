Самый известный китайский супертяж ставит на Усика в поединке против Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Фьюри. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не знаю, кто победит в бою Фьюри-Усик, все может произойти. Мой опыт в бизнесе подсказывает мне, что, пока вы не услышите первый гонг, все возможно. Если кто-то чувствует, что он не такой, как раньше, то бой может не произойти. Я не уверен, что он состоится.

Бой с Нганну должен стать тревожным звонком для Тайсона Фьюри. Нужно усердно тренироваться и сосредотачиваться на работе в тренажерном зале, но никогда не знаешь точно, все бойцы разные. Могу вам сказать, если он будет готовиться так же, как и к бою против Нганну, тогда его ждут большие проблемы и большая опасность.

Сейчас я склоняюсь к тому, что Усик выигрывает это сражение, поскольку считаю, что он имеет необходимые навыки, а самоотверженность является ключом к успеху в боксе" – сказал Чжан.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.