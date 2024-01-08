  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джозеф Паркер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джозеф Паркер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бокс
Обновлено

Боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя

Джозеф Паркер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Boxing Scene

Новина українською

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

"Здорово, что этот бой действительно состоится. Об этом поединке долго говорили, и мы давно не видели непобежденного абсолютного чемпиона мира. Я думаю, вы знаете, на кого я ставлю. Так что в этом смысле я очень предвзят. Я знаю, что Тайсон решит свои дела и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это будет круто.

Даже если у тебя был классный тренировочный лагерь, все было правильно, но что-то пошло не так на неделе перед поединком и повлияло на тебя в вечер боя, то все будет помнить только сам бой. Я знаю, что в этот раз Тайсон все сделает правильно от начала до конца", — сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По теме
yellow-arrow
Энтони Джошуа может провести бой за титул WBA с Усиком
yellow-arrow
Райан Гарсия: Хэйни упустил свой шанс
yellow-arrow
Названы предполагаемые гонорары Джошуа и Нганну за бой
Александр Усик Тайсон Фьюри Джозеф Паркер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости