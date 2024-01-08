Джозеф Паркер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

"Здорово, что этот бой действительно состоится. Об этом поединке долго говорили, и мы давно не видели непобежденного абсолютного чемпиона мира. Я думаю, вы знаете, на кого я ставлю. Так что в этом смысле я очень предвзят. Я знаю, что Тайсон решит свои дела и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это будет круто.

Даже если у тебя был классный тренировочный лагерь, все было правильно, но что-то пошло не так на неделе перед поединком и повлияло на тебя в вечер боя, то все будет помнить только сам бой. Я знаю, что в этот раз Тайсон все сделает правильно от начала до конца", — сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).