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Нганну: Думаю, что Джошуа легче нокаутировать, чем Фьюри
Боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём предстоящем поединке с британцем Энтони Джошуа по правилам бокса. Хищник полагает, что он сможет не просто победить бывшего чемпиона мира по боксу в чужой для себя стихии, но и нокаутировать его.
"Скорее всего, я нокаутирую Энтони Джошуа. Думаю, что его легче нокаутировать, чем Фьюри. Я не к тому, что он слабый боец. Он очень крутой боец, но его легче отправить на канвас, чем Фьюри, и ему будет труднее подняться, чем Фьюри", – сказал Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
Напомним, поединок между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа состоится 9 марта 2024 года на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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