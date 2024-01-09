  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Нганну: Думаю, что Джошуа легче нокаутировать, чем Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нганну: Думаю, что Джошуа легче нокаутировать, чем Фьюри

Бокс

Боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка

Нганну: Думаю, что Джошуа легче нокаутировать, чем Фьюри

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём предстоящем поединке с британцем Энтони Джошуа по правилам бокса. Хищник полагает, что он сможет не просто победить бывшего чемпиона мира по боксу в чужой для себя стихии, но и нокаутировать его.

"Скорее всего, я нокаутирую Энтони Джошуа. Думаю, что его легче нокаутировать, чем Фьюри. Я не к тому, что он слабый боец. Он очень крутой боец, но его легче отправить на канвас, чем Фьюри, и ему будет труднее подняться, чем Фьюри", – сказал Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Напомним, поединок между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа состоится 9 марта 2024 года на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По теме
yellow-arrow
Нганну: Слышал, у Джошуа слабый подбородок
yellow-arrow
Спарринг-партнером Усик в подготовке к бою с Фьюри стал сербский супертяжеловес
yellow-arrow
Стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости