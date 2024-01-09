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Фрэнсис Нганну: Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри

Бокс
Обновлено

Боец готов провести реванш

Фрэнсис Нганну: Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боец MMA Фрэнсис Нганну, являвшийся чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории, высказался о планах после боя с британцем Энтони Джошуа по правилам бокса. Камерунец дал понять, что он планирует провести реванш с другим англичанином — Тайсоном Фьюри.

"Было понятно, что Фьюри предстоит бой с Александром Усиком. Даже тогда мы говорили об этом. Учитывая, что Тайсон будет скоро драться, мне выпала возможность устроить бой с Энтони Джошуа. Я ждал решения Фьюри, а потом у меня появилась возможность, о которой я давно просил – бой с Джошуа. Это никак не повлияет на реванш с Тайсоном. Планы? Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри", – сказал Нганну в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Отметим, что первый бой между Нганну и Фьюри был проведён в октябре 2023 года. Их поединок получился близким и завершился победой Тайсона раздельным решением судей.

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