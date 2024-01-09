Эррол Спенс намекнул на завершение карьеры

Экс-чемпион полусреднего веса американец Эррол Спенс (28-1, 22 КО) перенёс операцию по удалению катаракты.

В соцсетях боксер намекал на то, что в ринге мы его больше, возможно, и не увидим:

"Считаете меня "пони с одним фокусом"? Может вы и правы. Но этот пони выступал на Олимпиаде, его дети учатся в частной школе, его родители давно уже вышли на пенсию, а в его паспорте полно штампов. Мне нет нужды вновь надевать перчатки, если у меня не будет такого желания".

"Многие и вправду не думают об этом (деньги) до тех пор, пока им не стукнет 37 и они не поймут, что вынуждены вновь возвращаться в ринг для того, чтобы драться за 10% от тех денег, к которым привыкли. Что вы ещё хотите от меня услышать? Да, мне надрали задницу. Да, большую часть жизни я не жил так, как должен был жить боксёр-профессионал".