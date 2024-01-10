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Карл Фроч: У Энтони Джошуа могут возникнуть проблемы в бою с Фрэнсисом Нганну
Британец не верит в организацию этотого боя
https://karate.ru
Чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал предстоящий поединок между соотечественником Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который, как ожидается, состоится в марте.
"Моя первоначальная мысль была о том, что это неплохой бой. У Энтони Джошуа могут возникнуть проблемы. Мы видели, проблемы были у Тайсона Фьюри. Но произошло ли это потому, что Нганну действительно хорош? Или Фьюри не настроился? Думаю, что второе.
Это не самый плохой бой. Оба большие и могут ударить. Этот поединок может меня взволновать, но я не уверен, что он должен состояться, потому что Энтони Джошуа хочет стать трёхкратным чемпионом мира. Бой с Хрговичем имеет смысл. Вероятно, но кону будет вакантный титул IBF. Также есть Чжан Чжилэй", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.
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