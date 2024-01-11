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Спарринг-партнер Тайсона Фьюри: Я никогда не видел, чтобы Тайсон так тренировался

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Боксер вспомнил подготовку к бою с Нганну

Спарринг-партнер Тайсона Фьюри: Я никогда не видел, чтобы Тайсон так тренировался

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Супертяжеловес Мартин Баколе, работавший в тренировочном лагере действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри, рассказал о его подготовке к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

"Я был в тренировочном лагере Тайсона Фьюри. Если вы смотрели мои интервью перед боем, когда меня спрашивали, я говорил, что не удивлюсь, если Нганну уронит Фьюри, потому что Тайсон не был сосредоточен на подготовке. Как по мне, подписание контракта на бой с Усиком повлияло на его настрой.

Я никогда не видел, чтобы Тайсон так тренировался. Он проводил в зале от четырёх до шести раундов спаррингов. Это был не тот Тайсон Фьюри, которого я знал по подготовке к Кличко, Чисоре и Диллиану Уайту", — сказал Баколе в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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