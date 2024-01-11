Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрэнсис Нганну показал фото с подготовки к бою с Энтони Джошуа
Франко-камерунский боец уверен в своем превосходстве
Фото: Instagram
Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале своего тренировочного лагеря.
Фрэнсис будет готовиться к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа. Он пройдёт 8 марта.
"В прошлый раз ему повезло".
"На этот раз он не сможет заглушить шум".
"Он не сможет сделать это снова, не так ли?"
"Посмотрим. Тренировочный лагерь начался", — написал Нганну.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак
- Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом
- Пять футболистов покинули состав одного из участников Второй лиги
- Энтони Джошуа может провести бой за титул WBA с Усиком
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн