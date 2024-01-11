Фрэнсис Нганну показал фото с подготовки к бою с Энтони Джошуа

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале своего тренировочного лагеря.

Фрэнсис будет готовиться к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа. Он пройдёт 8 марта.

"В прошлый раз ему повезло".

"На этот раз он не сможет заглушить шум".

"Он не сможет сделать это снова, не так ли?"

"Посмотрим. Тренировочный лагерь начался", — написал Нганну.