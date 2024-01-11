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Фрэнсис Нганну показал фото с подготовки к бою с Энтони Джошуа

Бокс
Обновлено

Франко-камерунский боец уверен в своем превосходстве

Фрэнсис Нганну показал фото с подготовки к бою с Энтони Джошуа

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале своего тренировочного лагеря.

Фрэнсис будет готовиться к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа. Он пройдёт 8 марта.

"В прошлый раз ему повезло".
"На этот раз он не сможет заглушить шум".
"Он не сможет сделать это снова, не так ли?"
"Посмотрим. Тренировочный лагерь начался", — написал Нганну.

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Фрэнсис Нганну
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