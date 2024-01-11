Денис Насыко: На стрельбе удалось сконцентрироваться максимально

Мужская сборная Украины по биатлону в немецком Рупольдинге заняла 18-е место.

Денис Насыко, который бежал третий этап в первой для себя эстафете нынешнего сезона Кубка мира, отыграл сразу три позиции — стартовал 22-м, а завершил 19-м.

После эстафетной гонки в Рупольдинге он оценил первую мужскую гонку в рамках пятого этапа Кубка мира.

"Какие эмоции. Вышел на трассу и понимал, что нужно... Во-первых, это эстафета, здесь всегда надо работать до последнего, несмотря на то, какие провалы были. Поэтому выходил и просто делал свою работу".

"Чистая стрельба? Удалось сконцентрироваться максимально. Доволен, что справился со стрельбой без запасных патронов. Для эстафеты это очень хорошо — закрыть 5/5 на обоих рубежах. Концентрация была максимальной на стрельбе, тем более, что здесь, в Рупольдинге, она многое решает. Надо было максимально концентрироваться на стрельбе".

"Вышел на этап 21-м, а за финишный круг отыграл еще пару позиций. Передо мной была Польша и эстонец. Последний круг я уже выложился на максимум. Говорю же: это эстафета, здесь надо работать до последнего. Что смог, то и сделал. На последнем круге благодаря стрельбе подъехал ближе к соперникам и уже на нем мне удалось немного отыграть".

"Оценка за выступление в эстафете? Не могу сам себе ставить оценку. Просто сделал качественно свою работу. А оценки поставят уже тренеры или болельщики. Самого себя всегда трудно оценивать".