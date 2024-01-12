Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто станет основным спарринг-партнёром Фьюри перед боем с Усиком
Помогать британцу тренироваться будет 28-летний австралиец
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри определился со спарринг-партнёром для подготовки к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком.
Как сообщает BoxingScene, помогать британцу будет 28-летний австралиец Джай Опетайя.
В сентябре прошлого года Опетайя провёл первую защиту, досрочно остановив в четвёртом раунде британца Джордана Томпсона. В декабре прошлого года он нокаутировал Эллиса Зорро. Примечательно, что Опетайа является левшой.
Напомним, Фьюри и Усик сразятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Популярное сейчас
- "Он заслужил это". Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Трансферный день в Европе, Эль-Класико в Суперкубке Испании и Бразилия с новым тренером. Главные новости за 11 января
- Спарринг-партнером Усик в подготовке к бою с Фьюри стал сербский супертяжеловес
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО