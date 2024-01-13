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Нганну хочет реванша против Фьюри, на Усика ему наплевать

Бокс
Обновлено

Вижу цель – не вижу Усика

Нганну хочет реванша против Фьюри, на Усика ему наплевать

Фото: Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Камерунский боец, экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что желает организовать матч-реванш против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует TMZSports:

"Я не жду победителя поединка Фьюри – Усик. Я жду Тайсона. Тайсон должен мне бой. Мне плевать на победителя боя. Я следую за Тайсоном. Выиграет он или проиграет – я хочу Тайсона" – сказал Фрэнсис.

Напомним, что свой следующий бой Нганну проведет 8 марта против британца Энтони Джошуа (27-3; 24 КО), а Тайсон Фьюри выйдет на поединок за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО) 17 февраля.

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