Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну хочет реванша против Фьюри, на Усика ему наплевать
Вижу цель – не вижу Усика
Фото: Instagram
Камерунский боец, экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что желает организовать матч-реванш против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует TMZSports:
"Я не жду победителя поединка Фьюри – Усик. Я жду Тайсона. Тайсон должен мне бой. Мне плевать на победителя боя. Я следую за Тайсоном. Выиграет он или проиграет – я хочу Тайсона" – сказал Фрэнсис.
Напомним, что свой следующий бой Нганну проведет 8 марта против британца Энтони Джошуа (27-3; 24 КО), а Тайсон Фьюри выйдет на поединок за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО) 17 февраля.
Популярное сейчас
- Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024
- Лунин претендует на статус первого номера Реала в случае ухода Куртуа - СМИ
- Фигурное катание. Француз выполнил запретный прыжок, но стал чемпионом Европы. Видео
- Теофимо Лопес: Ломаченко победит Камбососа
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО