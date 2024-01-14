Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну: Если Джошуа поймает такой удар, как поймал Фьюри – не гарантирую, что он встанет
Это действительно мощная пушка
Камерунский боец Фрэнсис Нганну рассказал об ожиданиях от поединка против британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО). Слова экс-чемпиона UFC цитирует канал MMAFightingonSBN:
"День назначен. Это будет через 2 месяца, и если кто-то из них думает, что получит легкие деньги – это очень плохо для них.
Если "ЭйДжей" поймает такой удар, как поймал Фьюри в 3-м раунде – я не гарантирую, что он встанет. Я слышал, что у него хрустальный подбородок. Попробую узнать, так это или нет.
Я думаю, победа не изменила Джошуа – это тот самый боец, что был раньше. Быть таким же бойцом не означает, что он не может проиграть. Он проигрывал Энди Руису. Он проигрывал Александру Усику и может проиграть еще.
Кстати, я действительно намерен нанести ему еще одно поражение 8 марта. Ты можешь быть тем, кто ты, но все равно проиграть. Никто не непобедим" – сказал Фрэнсис.
Напомним, что ранее Нганну
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024
- Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
- Днепр-1 попрощается с аргентинским легионером – источник
- Стало известно, кто станет основным спарринг-партнёром Фьюри перед боем с Усиком
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО