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В Саудовской Аравии хотят организовать поединок победителей боёв Фьюри – Усик и Джошуа — Нганну
Посмотрим, кто же выйдет победителем
Скріншот з трансляції
Принц Турки Аль-Шейх, председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, заявил, что местные организаторы планируют свести победителей боксёрских поединков Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри – Александр Усик.
"Теперь вы понимаете, почему Джошуа встретится с Нганну? Вы узнаете результат этой встречи, и он будет связан с результатом боя 17 февраля. Такова наша идея", — сказал Аль-Шейх на пресс-конференции.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля.
Поединок британца Энтони Джошуа и камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну состоится 9 марта.
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