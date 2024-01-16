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Джошуа: Моя задача – это Нганну, и мне предстоит подготовка

Бокс

Британец высказался о предстоящем бое

Джошуа: Моя задача – это Нганну, и мне предстоит подготовка

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"У него две руки и тело, но его разум отличает его от остальных. Что же касается его формы, то я уже много раз встречал таких людей.

Каждый поединок куда-то ведёт, поэтому этот бой – всё для меня, посмотрим, куда он меня выведет. Моя задача – это Нганну, и мне предстоит подготовка. Я должен завладеть его разумом и духом, поединок получится взрывным. Мы оба можем ударить, и это хорошо", — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что поединок Джозефа Паркера и Чжана Чжилэя запланирован в карде Джошуа — Нганну.

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