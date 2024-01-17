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Джошуа: Мне не нужна битва взглядов с Нганну

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Боксер высказался о предстоящем поединке

Джошуа: Мне не нужна битва взглядов с Нганну

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился впечатлениями от битвы взглядов с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, поединок с которым состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я никогда не думаю на дуэли взглядов, что кто-то выглядит пугающе и выглядит готовым к поединку. Поединок сам по себе является драмой.

Он – боец, и мне не нужна битва взглядов, чтобы понять, кто он такой. Я наблюдал за ним, смотрел интервью. И я понимаю его менталитет. Я узнал то, что мне нужно было узнать", — сказал Джошуа в подкасте The MMA Hour.

Поединок с Джошуа станет для 37-летнего Нганну вторым на профессиональном ринге. В октябре он проиграл раздельным решением британцу Тайсону Фьюри.

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