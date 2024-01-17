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Джошуа: После боя с Усиком не думал о завершении карьеры
Британец вспомнил поединок с украинцем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о череде побед после поражения в реванше с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в августе 2022 года.
"Рассчитывал ли я, что следующие полтора года получатся такими? Да, положа руку на сердце. Если вы начнёте изучать историю бокса, то увидите, что всегда есть взлёты и падения. Такова жизнь. Я всегда это понимал и знал, что поднимусь снова, и вот мы здесь. Всё закончится только тогда, когда я закончу.
Думал ли о том, чтобы покончить со всем? Нет, нет… Я думал о том, что дальше. Я начал формировать свою команду, я хотел выступить уже через четыре месяца", — сказал Джошуа в подкасте The MMA Hour.
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