  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа: После боя с Усиком не думал о завершении карьеры
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа: После боя с Усиком не думал о завершении карьеры

Бокс

Британец вспомнил поединок с украинцем

Джошуа: После боя с Усиком не думал о завершении карьеры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о череде побед после поражения в реванше с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в августе 2022 года.

"Рассчитывал ли я, что следующие полтора года получатся такими? Да, положа руку на сердце. Если вы начнёте изучать историю бокса, то увидите, что всегда есть взлёты и падения. Такова жизнь. Я всегда это понимал и знал, что поднимусь снова, и вот мы здесь. Всё закончится только тогда, когда я закончу.

Думал ли о том, чтобы покончить со всем? Нет, нет… Я думал о том, что дальше. Я начал формировать свою команду, я хотел выступить уже через четыре месяца", — сказал Джошуа в подкасте The MMA Hour.

По теме
yellow-arrow
Джошуа: Мне не нужна битва взглядов с Нганну
yellow-arrow
Леннокс Льюис: Бой с Нганну ничего не даст резюме Джошуа
yellow-arrow
Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости