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ФОТО. Теренс Кроуфорд приступил к тренировкам

Бокс

В последнем бою боксер одержал победу

ФОТО. Теренс Кроуфорд приступил к тренировкам

ShowtimeBoxing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд вернулся к тренировкам, о чём сам боксёр рассказал в социальных сетях.

"Вернулись к делам как обычно", — написал Кроуфорд.

Теренсу Кроуфорду 36 лет, 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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