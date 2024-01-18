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ФОТО. Теренс Кроуфорд приступил к тренировкам
В последнем бою боксер одержал победу
ShowtimeBoxing
Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд вернулся к тренировкам, о чём сам боксёр рассказал в социальных сетях.
"Вернулись к делам как обычно", — написал Кроуфорд.
Теренсу Кроуфорду 36 лет, 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
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