  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец Фьюри о бое с Усиком: Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Фьюри о бое с Усиком: Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту

Бокс

Это будет историческое событие

Отец Фьюри о бое с Усиком: Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Джон Фьюри рассказал об ожиданиях от поединка своего сына против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Самая легкая ночь! Так как Тайсон был в ринге с яростными панчерами, он был в ринге с Нганну, самым тяжелым супертяжеловесом мира, он падал и вставал. Мощность, которую приносит Усик – это все он проходил в любом случае. Если он сможет выйти хотя бы на 70% от того, что он делает, от старого Тайсона, этого будет достаточно. Но слушайте, если он этого не покажет – это будет ночь Усика.

При этом я не буду включать заднюю и не буду еще больше набрасывать на вентилятор. Мы все увидим 17 февраля – что они собой представляют. Это будет представление. Я просто надеюсь, что они оба подготовятся должным образом. Они знают, кому противостоят, знают величину этой игры, знают, что на кону. Это самый ценный приз в спорте. И победитель войдет в Зал славы и надолго попадет в историю. Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту" – сказал Джон.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Уайлдер анонсировал свой следующий поединок, ждать совсем недолго
yellow-arrow
Джо Джойс: Фьюри крупнее Усика, он может одержать победу нокаутом
yellow-arrow
Фрэнсис Нганну показал, как готовится к бою с Джошуа
Александр Усик Тайсон Фьюри Джон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости