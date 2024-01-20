Тренер Нганну: Упорство, воля и желание Фрэнсиса победят в бою против Джошуа

Тренер экс-чемпиона UFC в супертяжелом весе Фрэнсиса Нганну, американец Дьюи Куппер прокомментировал настрой своего подопечного перед поединком против британца Энтони Джошуа (27-3; 24 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Упорство, воля и желание Фрэнсиса Нганну будут сильнее и превзойдут такие же черты Энтони Джошуа.

У Джошуа есть власть, поэтому мы должны быть очень проницательными и сильными, и это две вещи, которые мы в любом случае планируем сделать, так что для нас это еще один день в офисе" – сказал специалист.

Напомним, что бой Нганну – Джошуа состоится 8 марта в Саудовской Аравии.