  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Нганну: Упорство, воля и желание Фрэнсиса победят в бою против Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Нганну: Упорство, воля и желание Фрэнсиса победят в бою против Джошуа

Бокс

Бой будет фантастическим

Тренер Нганну: Упорство, воля и желание Фрэнсиса победят в бою против Джошуа

Фото: Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер экс-чемпиона UFC в супертяжелом весе Фрэнсиса Нганну, американец Дьюи Куппер прокомментировал настрой своего подопечного перед поединком против британца Энтони Джошуа (27-3; 24 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Упорство, воля и желание Фрэнсиса Нганну будут сильнее и превзойдут такие же черты Энтони Джошуа.

У Джошуа есть власть, поэтому мы должны быть очень проницательными и сильными, и это две вещи, которые мы в любом случае планируем сделать, так что для нас это еще один день в офисе" – сказал специалист.

Напомним, что бой Нганну – Джошуа состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Отец Фьюри о бое с Усиком: Они уже в истории, но это отправит их прямо на орбиту
yellow-arrow
Уайлдер анонсировал свой следующий поединок, ждать совсем недолго
yellow-arrow
Джо Джойс: Фьюри крупнее Усика, он может одержать победу нокаутом
Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости