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Джошуа: Тайсон Фьюри – это часть божьего плана в моей жизни
Тогда Усик – часть твоего проклятия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) считает, что его пребывание на вершине королевского дивизиона не подвергается сомнению и сейчас. Слова боксера цитирует SkyNews:
"Я никогда не уходил (с вершины – прим). Я всегда был там – с тех пор, когда впервые надел перчатки, до сих пор.
Мне удавалось сохранять свое имя на вершине как на любительском, так и на профессиональном ринге. Это верно. Просто так все и есть, мне кажется, я буду там, пока у меня не исчезнет желание драться.
У Бога есть свои планы. Я уверен, что Тайсон Фьюри – это часть божьего плана в моей жизни" – сказал Энтони.
Напомним, что ранее Фьюри-старший
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