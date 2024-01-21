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Джошуа: Тайсон Фьюри – это часть божьего плана в моей жизни

Бокс

Тогда Усик – часть твоего проклятия

Джошуа: Тайсон Фьюри – это часть божьего плана в моей жизни

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) считает, что его пребывание на вершине королевского дивизиона не подвергается сомнению и сейчас. Слова боксера цитирует SkyNews:

"Я никогда не уходил (с вершины – прим). Я всегда был там – с тех пор, когда впервые надел перчатки, до сих пор.

Мне удавалось сохранять свое имя на вершине как на любительском, так и на профессиональном ринге. Это верно. Просто так все и есть, мне кажется, я буду там, пока у меня не исчезнет желание драться.

У Бога есть свои планы. Я уверен, что Тайсон Фьюри – это часть божьего плана в моей жизни" – сказал Энтони.

Напомним, что ранее Фьюри-старший поделился ожиданиями от поединка против Усика.

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