Джошуа: Тайсон Фьюри – это часть божьего плана в моей жизни

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) считает, что его пребывание на вершине королевского дивизиона не подвергается сомнению и сейчас. Слова боксера цитирует SkyNews:

"Я никогда не уходил (с вершины – прим). Я всегда был там – с тех пор, когда впервые надел перчатки, до сих пор.

Мне удавалось сохранять свое имя на вершине как на любительском, так и на профессиональном ринге. Это верно. Просто так все и есть, мне кажется, я буду там, пока у меня не исчезнет желание драться.

У Бога есть свои планы. Я уверен, что Тайсон Фьюри – это часть божьего плана в моей жизни" – сказал Энтони.