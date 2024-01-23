Тренер Нганну: Джошуа лишком часто пытался боксировать дружелюбно в бою с Усиком

Дьюи Купер, тренер бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну, указал на ошибку британского боксёра Энтони Джошуа, которую он допустил в последнем поединке с украинцем Александром Усиком. Джошуа встречался с Усиком дважды и всякий раз терпел поражения.

"Ошибка, которую допустил Энтони Джошуа в бою с Усиком, заключалась в том, что он слишком часто пытался боксировать дружелюбно", — приводит слова Купера Daily Express.

Напомним, что в бою Усика и Джошуа победу одержал украинец.