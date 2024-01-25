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Джошуа: Я не покидал вершину супертяжёлого веса

Бокс

Британец уверен в своих силах

Джошуа: Я не покидал вершину супертяжёлого веса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) считает, что, несмотря на свои поражения, он на протяжении всей профессиональной карьеры являлся элитным боксёром.

"Я не покидал вершину супертяжёлого веса. Я всегда находился здесь. Как только я зашнуровал перчатки, я попытался вывести своё имя на вершину любительской и профессиональной боксёрской сцены. Такова правда. И так будет до тех пор, пока у меня не пропадёт желание драться", — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Энтони Джошуа 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

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