Фрэнсис Нганну показал фото с тренировочного зала накануне боя с Джошуа

Популярный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками подборкой новых фото.

Нганну показал, как готовится к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа.

"Сосредоточен и нацелен", — подписал фото Фрэнсис.

Напомним, поединок между Нганну и Джошуа состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)