  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фрэнсис Нганну показал фото с тренировочного зала накануне боя с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фрэнсис Нганну показал фото с тренировочного зала накануне боя с Джошуа

Бокс
Обновлено

Боксер усердно готовится к предстоящему бою

Фрэнсис Нганну показал фото с тренировочного зала накануне боя с Джошуа

Фото - Інстаграм

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками подборкой новых фото.

Нганну показал, как готовится к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа.

"Сосредоточен и нацелен", — подписал фото Фрэнсис.

Напомним, поединок между Нганну и Джошуа состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

По теме
yellow-arrow
Джошуа: Я не покидал вершину супертяжёлого веса
yellow-arrow
Эдди Хирн: Мы узнаем уровень Тайсона Фьюри 17 февраля
yellow-arrow
Шакур Стивенсон сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости