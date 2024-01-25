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Фрэнсис Нганну показал фото с тренировочного зала накануне боя с Джошуа
Боксер усердно готовится к предстоящему бою
Фото - Інстаграм
Популярный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками подборкой новых фото.
Нганну показал, как готовится к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа.
"Сосредоточен и нацелен", — подписал фото Фрэнсис.
Напомним, поединок между Нганну и Джошуа состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
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