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Нганну: Фьюри – фаворит в бою против Усика, но у Александра есть очень хорошие шансы

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Нганну: Фьюри – фаворит в бою против Усика, но у Александра есть очень хорошие шансы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Камерунский боец, экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился своим прогнозом на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

"Если я буду объективным, я назову Тайсона Фьюри (фаворитом – прим). Разумеется, я не сбрасываю Усика со счетов. Я знаю, что он может выиграть это сражение.

Есть очень хорошие шансы, возможно, даже очень. Но я по-прежнему выбираю Тайсона и все еще хочу, чтобы он выиграл, чтобы встретиться с ним в матче-реванше" – сказал Фрэнсис.

Напомним, что украинец Богачук сразится за титул WBC.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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