Известный британский тренер дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Известный британский тренер Адам Бут поделился своими ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует boxing247.com:

"Усик стал другим бойцом с момента его дебюта в сверхтяжелом весе. Теперь он может боксировать в течение двенадцати раундов. Если вы вспомните бой с Чисорой, то он вовсю пытался поддерживать темп.

Все-таки я всегда был на стороне Фьюри в этом бою. Потому что он большой, длинный, хитрый и умеет хорошо двигаться. Он может драться грязно и победить за счет этого. Перед Усиком стоит очень сложная задача, особенно если Фьюри пойдет по правильному пути.

В любом случае, это будет интересное противостояние. Для меня интереснее всего посмотреть, как Усик адаптируется к такому сопернику. Это лучший бой из возможных в тяжелом весе" – сказал специалист.