Промоутер Фьюри похвалил Нганну и поделился ожиданиями от поединка против Джошуа

Британский промоутер, глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен похвалил Фрэнсиса Нганну за поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) и поделился мнениями по поводу предстоящего боя камерунского боксера против Энтони Джошуа (27-3; 24 КО). Слова специалиста цитирует Boxing Scene:

"Мне не нужно слишком много говорить о Фрэнсисе, в отличие от того времени, когда мы только анонсировали его бой с Тайсоном Фьюри. В настоящее время мало кто сомневается в его квалификации, а в отношении самого события, то оно имеет очевидную привлекательность, что позволит привлечь более широкую аудиторию.

План заключался в том, чтобы провести поединок Эй Джея с Деонтеем Уайлдером, но у бокса есть привычка мешать лучшим планам. Несмотря на свой ограниченный опыт в боксе, Фрэнсис представляет явную опасность, потому что, проще говоря, он умеет сражаться. В бою с Фьюри Нганну показал, что он быстро учится.

Это будет первый раз, когда Эй Джей встретится с кем-нибудь, кто имеет такие же или большие габариты, чем у него самого. Фрэнсис – человек-гора, и Энтони нельзя обвинить в том, что на этот раз он не выбрал кого-то своего размера" – сказал он.

Напомним, что бой Нганну-Джошуа состоится 9 марта в Саудовской Аравии.