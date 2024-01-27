Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-чемпион мира рассказал о шансах Василия Ломаченко стать абсолютом в легком весе
Достаточно комплиментарный комментарий
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился своими мыслями по поводу будущего украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует ProBox TV:
"Если его цель стать абсолютным чемпионом, то у него достаточно опыта, умений и всего. Мы видим, что у него все еще есть достаточно сил, чтобы это сделать.
Конечно, он борется не только против бойцов, но и против времени, но я думаю, что у него достаточно сил, чтобы претворить это в жизнь" – сказал Портер.
Напомним, что ранее Нганну
Популярное сейчас
- Сабаленко выиграла финал Australian Open-2024
- Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия
- Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится
- Джошуа: Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО