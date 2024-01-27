  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира рассказал о шансах Василия Ломаченко стать абсолютом в легком весе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира рассказал о шансах Василия Ломаченко стать абсолютом в легком весе

Бокс

Достаточно комплиментарный комментарий

Экс-чемпион мира рассказал о шансах Василия Ломаченко стать абсолютом в легком весе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился своими мыслями по поводу будущего украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует ProBox TV:

"Если его цель стать абсолютным чемпионом, то у него достаточно опыта, умений и всего. Мы видим, что у него все еще есть достаточно сил, чтобы это сделать.

Конечно, он борется не только против бойцов, но и против времени, но я думаю, что у него достаточно сил, чтобы претворить это в жизнь" – сказал Портер.

Напомним, что ранее Нганну дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри похвалил Нганну и поделился ожиданиями от поединка против Джошуа
yellow-arrow
Известный британский тренер дал прогноз на бой Усик-Фьюри
yellow-arrow
Нганну: Фьюри – фаворит в бою против Усика, но у Александра есть очень хорошие шансы
Василий Ломаченко Шон Портер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости