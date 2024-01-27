Экс-чемпион мира рассказал о шансах Василия Ломаченко стать абсолютом в легком весе

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился своими мыслями по поводу будущего украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует ProBox TV:

"Если его цель стать абсолютным чемпионом, то у него достаточно опыта, умений и всего. Мы видим, что у него все еще есть достаточно сил, чтобы это сделать.

Конечно, он борется не только против бойцов, но и против времени, но я думаю, что у него достаточно сил, чтобы претворить это в жизнь" – сказал Портер.