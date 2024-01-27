Богачук: Не могу дождаться возможности побороться за титул

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (23-1; 23 КО) прокомментировал свой следующий поединок за титул чемпиона мира WBC против американца Себастьяна Фундора (20-1-1; 13 КО). Его слова цитирует premierboxingchampions.com:

"Не могу дождаться возможности сразиться за титул. Всю свою карьеру я работал ради шанса осуществить мечту в этом виде спорта. Я отдам все, чтобы выиграть эту битву, потому что борюсь не только за себя, но и за свою измученную войной страну Украину" – сказал Сергей.

Напомним, что бой Богачук-Фундор состоится 30 марта в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса Premier Boxing Champions.