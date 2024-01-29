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Оскар де ла Хойя: Думаю, что Канело легко пройдёт Джермалла Чарло
Промоутер поделился прогнозом на бой
фото - boxingscene.com
Член Международного боксёрского Зала славы, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о поединке между Саулем Альваресом и Джермаллом Чарло.
"Я верю, что в мае Канело сразится с ещё одним Чарло. Это то, о чём я слышал, он подерётся с близнецом. Думаю, что Канело легко пройдёт его, после чего, надеюсь, мы сможем устроить поединок с Хайме Мунгией", — приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным решением абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло.
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