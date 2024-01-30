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Тренер Паркера: Я думаю, что бой Усик - Фьюри будет битвой века
Бой состоится 17 февраля
фото из свободных источников
Энди Ли, тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера, рассказал, что думает о предстоящем бое украинца Александра Усика и Тайсона Фьюри.
"Я не хочу говорить, что Фьюри нокаутирует Усика, потому что это будет неуважительно по отношению к Александру. Он тоже чемпион. Я думаю, что это будет битва века. Я не считаю, что это легкий бой для любого из них. У них обоих есть способы победить. Но я думаю, что у Тайсона таких способов больше", — сказал Ли в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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