Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы возможные соперники Сауля Альвареса в 2024 году
Оппоненты не из легких
фото - boxingscene.com
Джермалл Чарло и Теренс Кроуфорд могут стать соперниками Сауля Альвареса в 2024 году, пишет журналист Сальвадор Родригез.
"Кстати, похоже, что в 2024 году для Канело это будут Чарло и Кроуфорд — в таком порядке", — написал Родригез.
Поединок Канело с Чарло может состояться 4 мая и стать дебютным боем Альвареса на Amazon Prime Video PPV.
Напомним, что Альварес уже встречался с братом-близнецом Чарло — Джермеллом. Тогда поединок завершился победой мексиканца единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).
Популярное сейчас
- Венгрия готова разблокировать помощь Украине в 50 миллиардов евро. Но выдвигает одно условие
- В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба
- Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной
- Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО