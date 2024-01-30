Названы возможные соперники Сауля Альвареса в 2024 году

Джермалл Чарло и Теренс Кроуфорд могут стать соперниками Сауля Альвареса в 2024 году, пишет журналист Сальвадор Родригез.

"Кстати, похоже, что в 2024 году для Канело это будут Чарло и Кроуфорд — в таком порядке", — написал Родригез.

Поединок Канело с Чарло может состояться 4 мая и стать дебютным боем Альвареса на Amazon Prime Video PPV.

Напомним, что Альварес уже встречался с братом-близнецом Чарло — Джермеллом. Тогда поединок завершился победой мексиканца единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).