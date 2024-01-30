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Тедди Атлас: Кроуфорд умеет замедлять бой, а это умеют немногие
Тренер не сбрасывает боксера со счетов
Фото: isport.ua
Известный американский тренер Тедди Атлас оценил шансы соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
"Выдержит ли тело Кроуфорда подъём на шесть весовых категорий? Я не знаю. Но я знаю, что у него есть голова на плечах. У него есть характер, есть настрой. У него особенный набор талантов, лишь несколько бойцов могут похвастаться этим. Сейчас это он и Иноуэ. Эти парни особенные, они знают, как побеждать, они находят способ победить.
Кроуфорд умеет замедлять бой, а это умеют немногие. Он видит то, чего не видят другие. И это делает его тайминг таким особенным. Хотя у него есть и всё остальное. Он всё видит и при этом может всё замедлять. А когда парень умеет это делать, я не могу сбросить его со счетов", — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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