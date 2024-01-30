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Джейк Пол вернется в ринг в марте 2024 года

Бокс

Американец уже узнал имя своего следующего соперника

Джейк Пол вернется в ринг в марте 2024 года

Фото: sport24.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американец Джейк Пол (8-1, 5 КО) проведёт бой на профессиональном ринге 2 марта в рамках вечера бокса в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

Компания Most Valuable Promotions (MVP) официально объявила, что соперником Пола в тяжёлом весе (до 90,7 кг) станет малоизвестный соотечественник Райан "Носорог" Бурленд (17-2, 6 КО).

Бой пройдет в 8-раундовом формате.

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Джейк Пол
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