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Джейк Пол вернется в ринг в марте 2024 года
Американец уже узнал имя своего следующего соперника
Фото: sport24.ru
Американец Джейк Пол (8-1, 5 КО) проведёт бой на профессиональном ринге 2 марта в рамках вечера бокса в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).
Компания Most Valuable Promotions (MVP) официально объявила, что соперником Пола в тяжёлом весе (до 90,7 кг) станет малоизвестный соотечественник Райан "Носорог" Бурленд (17-2, 6 КО).
Бой пройдет в 8-раундовом формате.
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