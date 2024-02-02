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Нганну: Мы с Джошуа деремся за титул абсолютного чемпиона?
Фрэнсис иронично высказался о предстоящем поединке
Фото: Instagram
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну с юмором отреагировал на новость о том, что его бывший соперник Тайсон Фьюри снялся с поединка против Александра Усика.
Нганну предложил провести бой с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.
"Итак, мы с Джошуа деремся за титул абсолютного чемпиона 8 марта?" - написал Нганну на своей странице в Х.
Напомним, что бой Усика против Фьюри был отменен из-за рассечения, которое Тайсон получил во время спарринга.
So me and Joshua for the undisputed title March 8? ???? #JoshuaNgannou pic.twitter.com/vRCTiMS7km— Francis Ngannou (@francis_ngannou) February 2, 2024
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