Нганну: Мы с Джошуа деремся за титул абсолютного чемпиона?

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну с юмором отреагировал на новость о том, что его бывший соперник Тайсон Фьюри снялся с поединка против Александра Усика.

Нганну предложил провести бой с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.

"Итак, мы с Джошуа деремся за титул абсолютного чемпиона 8 марта?" - написал Нганну на своей странице в Х.

Напомним, что бой Усика против Фьюри был отменен из-за рассечения, которое Тайсон получил во время спарринга.

So me and Joshua for the undisputed title March 8? ???? #JoshuaNgannou pic.twitter.com/vRCTiMS7km