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Нганну: Мы с Джошуа деремся за титул абсолютного чемпиона?

Бокс

Фрэнсис иронично высказался о предстоящем поединке

Нганну: Мы с Джошуа деремся за титул абсолютного чемпиона?

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну с юмором отреагировал на новость о том, что его бывший соперник Тайсон Фьюри снялся с поединка против Александра Усика.

Нганну предложил провести бой с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.

"Итак, мы с Джошуа деремся за титул абсолютного чемпиона 8 марта?" - написал Нганну на своей странице в Х.

Напомним, что бой Усика против Фьюри был отменен из-за рассечения, которое Тайсон получил во время спарринга.

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Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну
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