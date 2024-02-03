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Тренер Усика опубликовал иронический шарж после отказа Фьюри выходить на ринг. Фото

Бокс

Очень точная ассоциация

Тренер Усика опубликовал иронический шарж после отказа Фьюри выходить на ринг. Фото

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Сергей Лапин отреагировал на отказ британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) выходить на поединок против его подопечного. Специалист разместил иронический шарж на своей официальной странице в Instagram и подписал его следующим образом:

"Трусливое "Пузо". Мы знаем, кто настоящий чемпион, а кто просто жалкий трус"

Напомним, что ранее организатор боя Усик-Фьюри заявил, что поединок планируется перенести.

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