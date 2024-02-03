Еще один супертяж готов выйти на бой против Усика вместо Фьюри

Конголезский супертяж Мартин Баколе (20-1; 15 КО) готов выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Об этом заявил тренер спортсмена Билли Нельсон. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттере:

"Полностью опустошен срывом большого боя. Конечно же, появились клоуны с комментариями о "сливе" и так далее. Ты вряд ли можешь скрыть сечение на лице, ребята, черт возьми. Кто хочет бой Усик – Баколе?" – написал Билли.