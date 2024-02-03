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Еще один супертяж готов выйти на бой против Усика вместо Фьюри

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Еще один супертяж готов выйти на бой против Усика вместо Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Конголезский супертяж Мартин Баколе (20-1; 15 КО) готов выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО). Об этом заявил тренер спортсмена Билли Нельсон. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттере:

"Полностью опустошен срывом большого боя. Конечно же, появились клоуны с комментариями о "сливе" и так далее. Ты вряд ли можешь скрыть сечение на лице, ребята, черт возьми. Кто хочет бой Усик – Баколе?" – написал Билли.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа поддержал Фьюри.

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