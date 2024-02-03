Японский 23-летний боксер скончался от травм, полученных во время поединка

23-летний японский боксер, представитель легкого веса Казуки Анагучи скончался в больнице.

В бою против Сеи Цуцуми (состоявшегося в андеркарте боя Иноуэ-Тапалес) за титул чемпиона Японии боксер получил многочисленные травмы. У Анагучи диагностировали субдуральную гематому.

Казуки сделали срочную операцию на мозге, но японец умер, так и не приходя в сознание. Стоит отметить, что боксер сумел провести на ринге все 12 раундов, но проиграл единогласным решением судей.