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Японский 23-летний боксер скончался от травм, полученных во время поединка

Бокс

Большая трагедия

Японский 23-летний боксер скончался от травм, полученных во время поединка

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

23-летний японский боксер, представитель легкого веса Казуки Анагучи скончался в больнице.

В бою против Сеи Цуцуми (состоявшегося в андеркарте боя Иноуэ-Тапалес) за титул чемпиона Японии боксер получил многочисленные травмы. У Анагучи диагностировали субдуральную гематому.

Казуки сделали срочную операцию на мозге, но японец умер, так и не приходя в сознание. Стоит отметить, что боксер сумел провести на ринге все 12 раундов, но проиграл единогласным решением судей.

Искренние соболезнования родным и близким отважного воина! Светлая память!

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