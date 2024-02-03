Бывший соперник Усика коротко отреагировал на отказ Фьюри от поединка против украинца. Фото

Бывший соперник украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО), американец Майкл Хантер отреагировал на травму британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) и отказ выйти на бой за звание "абсолюта" в королевском дивизионе. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Твиттер:

"Я же говорил"