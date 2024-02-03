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Бывший соперник Усика коротко отреагировал на отказ Фьюри от поединка против украинца. Фото
Вернее и не скажешь
XSport
Бывший соперник украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО), американец Майкл Хантер отреагировал на травму британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) и отказ выйти на бой за звание "абсолюта" в королевском дивизионе. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Твиттер:
"Я же говорил"
Called it. https://t.co/55uFtsablp— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) February 2, 2024
Напомним, что ранее
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