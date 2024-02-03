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Гвоздик: Я возьму реванш у Бетербиева и стану абсолютным чемпионом
О Боже….
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) рассказал, что его главной целью на ринге является бой за титул чемпиона мира. Его слова цитирует sport-express.uа:
– После возвращения вы уже провели три боя и у всех одержали победы. Когда нам ждать следующего выхода в ринг?
– Мне пообещали бои в марте и мае. Конкретной даты и соперников пока нет. Хорошо бы побоксировать 30 марта в рамках шоу Premier Boxing Champions от Amazon. Надеюсь, это получится, но соперник, вероятнее всего, будет не из ТОП-10. Затем хочу подраться в андеркарде боя Канело, он обычно боксирует в мае. Таков у меня план.
Конечно, хочется сразиться за титул, но пока это невозможно, потому что Бивол и Бетербиев договорились о бое между собой в июне. Но я в это не верю, вероятнее всего они подерутся осенью или это сражение и вовсе не произойдет. Мне кажется, что Бивол этого поединка вообще не хочет.
Сегодня боксируют Джошуа Буатси и Дэн Азиз. Я бы с удовольствием вышел в ринг против победителя этого сражения.
– Вы верите, что вам еще удастся подраться с Биволом или Бетербиевым?
– Я не то, что верю, я знаю, что это произойдет. Я возьму реванш у Бетербиева и стану абсолютным чемпионом. Для меня бой с Бетербиевым приоритетнее, чем с Биволом, потому что он имеет три пояса. Но от боя с Биволом тоже не откажусь – сказал Гвоздик.
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