Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шатерникова: Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США
Хорошего лагеря и попутного ветра
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, где сейчас находится и чем занимается украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО). Ее слова цитирует sport-express.ua:
"Вася Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США. Я готовила вместе с Министерством молодежи и спорта Украины документы на его выезд, на разрешение. Мы сначала получили разрешение от Министерства обороны Украины, потому что Василий Ломаченко – солдат воинской части. То есть, Умеров разрешил ему уехать в командировку на учебно-тренировочные сборы.
А потом через Минмолодежьспорта мы готовили документы по пересечению границы. Василий уехал и сейчас он готовится к поединку с Джорджем. Дай Бог, чтобы все сложилось. Я тоже собираюсь на это сражение, меня пригласили. Очень верю, что в этом году Василий Ломаченко снова станет чемпионом мира по профессиональному боксу" – сказала она.
Напомним, ранее бой Ломаченко-Камбосос состоится 11 мая в Австралии.
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении
- Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО