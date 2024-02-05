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Мы работали 4 месяца. Тренер Тайсона Фьюри рассказал о подготовке британца к бою с Усиком
Специалист уверяет, что его подопечный был готов к бою
Фото: liverpoolecho.co.uk
Тренер Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) по физической подготовке Кристиан Блэклок рассказал, что его подопечный очень хотел этого боя с Александром Усиком (21-0, 14 KO). Цитирует специалиста The Sun.
"Это был худший день в нашей команде! За кулисами люди не видят и не осознают огромных личных жертв, на которые мы идем как команда, чтобы обеспечить Тайсону лучшую подготовку. Мы работали 4 месяца, десятки тренировок, массажи, приготовление еды! Члены команды проезжают сотни миль выполнять индивидуальные задания с Тайсоном каждый день.
Отказаться от рождественских праздников с семьей, а затем поехать в Саудовскую Аравию на 2 месяца, пропустить празднование Нового года с семьей и близкими, не видеть своих детей неделями, и все это для того, чтобы приложить максимум усилий для того, чтобы подготовить Тайсона Фьюри к лучшей форме в его жизни. Очевидно, мы все расстроены и подавлены рассечением, странным несчастным случаем во время спарринга, который некоторые люди на самом деле ставят под сомнение. Но мы восстановимся и снова будем столь же решительны", — сказал тренер британца.
Напомним, что бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за рассечения у британца бой пришлось отложить.
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