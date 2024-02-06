Фрэнк Уоррен: Они хотят сказать, что у Тайсона Фьюри возле глаза воображаемые швы?

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри высказался о том, что его боксер якобы специально получил рассечение, чтобы не выходить в ринг с Александром Усиком.

"Тайсон хочет драться. Некоторые из вещей, которые о нем говорят… Я никогда не слышал ничего подобного. Я не понимаю, как эти люди зарабатывают на хлеб в боксе. У Тайсона возле глаза воображаемые швы? То, что они говорят, — это клевета и скандал. Против Фьюри словно образовался какой-то культ.

Фьюри понадобилась срочная медицинская помощь. Ему наложили значительное количество швов. Он хочет побыть со своей семьей. Фьюри желает продолжать тренировки. Он может проводить легкие тренировки, ездить на велосипеде и поддерживать хорошую форму, но когда ты готовишься к бою, то тренируешься, чтобы достичь своего максимума и выйти на пик. Теперь ему нужно успокоиться, набрать ход, подготовиться и убедиться, что 18 мая он будет в своей оптимальной форме", — сказал Уоррен.