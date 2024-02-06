Я сомневаюсь по поводу рассечения. Карл Фроч высказался о срыве боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что рассечение Тайсона Фьюри выглядит сомнительно.

"Я не уверен, что бой состоится в мае. Начнем с того, что я сомневаюсь по поводу рассечения. Я хочу посмотреть его и увидеть, как его зашили. Я видел Тайсона Фьюри в его Instagram, и повреждение не показалось мне свежим. Кажется, что рассечение уже заживает. Оно покрылось струпьями, отек уменьшился, а синяк выглядит так, будто ему от семи до десяти дней. Не знаю, какая здесь разница, но получается, что они сидели и ждали подходящего момента, чтобы объявить новость?

Что касается видео спарринга, то неясно тот это ролик или нет, но его, видимо, снимали на Nokia 8210, потому что он был нечетким и ужасным. Мы так и не увидели рассечение после удара локтем", — сказал Фроч.

Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен отреагировал на критику в адрес его подопечного.