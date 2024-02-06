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Хосе Педраса: Ломаченко победит Камбососа за счет своей универсальности и стиля
Боксер поделился прогнозом на предстоящий бой
Экс-чемпион мира Хосе Педраса сделал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.
"Я думаю, что Ломаченко победит, потому что у него есть много опыта, он универсален, у него высокий IQ. Камбосос — воин, он оставляет на ринге все силы. Но отдать все силы недостаточно. С таким соперником, как Лома, ты должен быть универсальным.
Тебе следует использовать разные стили, чтобы подстроиться под его манеру ведения боя. Тебе нужно много ресурсов. Возможно, следует переходить из стойки правши в левшу, сближаться и уходить, использовать свои навыки, как это делал я в бою с Ломаченко. Я считаю, что за счет универсальности и своего стиля Ломаченко победит", — сказал Педраса в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Напомним, что бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.
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