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Хосе Педраса: Ломаченко победит Камбососа за счет своей универсальности и стиля

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Боксер поделился прогнозом на предстоящий бой

Хосе Педраса: Ломаченко победит Камбососа за счет своей универсальности и стиля

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира Хосе Педраса сделал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

"Я думаю, что Ломаченко победит, потому что у него есть много опыта, он универсален, у него высокий IQ. Камбосос — воин, он оставляет на ринге все силы. Но отдать все силы недостаточно. С таким соперником, как Лома, ты должен быть универсальным.

Тебе следует использовать разные стили, чтобы подстроиться под его манеру ведения боя. Тебе нужно много ресурсов. Возможно, следует переходить из стойки правши в левшу, сближаться и уходить, использовать свои навыки, как это делал я в бою с Ломаченко. Я считаю, что за счет универсальности и своего стиля Ломаченко победит", — сказал Педраса в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, что бой Ломаченко и Камбососа за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

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Василий Ломаченко Хосе Педраса Джордж Камбосос
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