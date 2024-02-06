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Александр Усик: 18 - это счастливое число
Украинец высказался о предстоящем бое
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (21-0, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing News рассказал о переносе боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
"Я не разочарован. 18 - это замечательное число. Мой сын родился 18 января. Моя мама родилась 19 числа, мой отец родился 19 числа. 18 - это счастливое число. Для меня все числа счастливы. Замечательная дата, замечательный день. Это не проблема. Я готов драться в любой день".
Напомним, что изначально бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за рассечения у Тайсона во время спарринга поединок пришлось перенести на 18 мая.
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