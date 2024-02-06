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11 швов. Тайсон Фьюри показал фото после операции

Бокс
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11 швов. Тайсон Фьюри показал фото после операции

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) получил рассечение во время спарринга с хорватским коллегой Агроном Смакици, в результате чего намеченный на 17 февраля бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона против объединённого чемпиона Александра Усика пришлось перенести на май.

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Впоследствии Тайсон рассказал, что ему наложили 11 швов.

Сегодня британец впервые показал, как выглядит повреждение.

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