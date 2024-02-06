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11 швов. Тайсон Фьюри показал фото после операции
Больше вопросов, чем ответов
Фото: Твиттер
Британский чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) получил рассечение во время спарринга с хорватским коллегой Агроном Смакици, в результате чего намеченный на 17 февраля бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона против объединённого чемпиона Александра Усика пришлось перенести на май.
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Впоследствии Тайсон рассказал, что ему наложили 11 швов.
Сегодня британец впервые показал, как выглядит повреждение.
The Gypsy King is back home ????????@Tyson_Fury is counting down the days until he can prepare for his undisputed clash ⏳#RingofFire #FuryUsyk pic.twitter.com/fR6jYzFMrl— Queensberry Promotions (@Queensberry) February 6, 2024
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