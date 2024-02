11 швов. Тайсон Фьюри показал фото после операции

Британский чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) получил рассечение во время спарринга с хорватским коллегой Агроном Смакици, в результате чего намеченный на 17 февраля бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона против объединённого чемпиона Александра Усика пришлось перенести на май.

Впоследствии Тайсон рассказал, что ему наложили 11 швов.

Сегодня британец впервые показал, как выглядит повреждение.

The Gypsy King is back home ????????@Tyson_Fury is counting down the days until he can prepare for his undisputed clash ⏳#RingofFire #FuryUsyk pic.twitter.com/fR6jYzFMrl