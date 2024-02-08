Промоутер Фьюри: Усик всегда жалуется рефери, когда ему прилетает по корпусу

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался по поводу украинца Александра Усика.

"Я был на последнем бою Усика. Он дрался с другим моим бойцом — Даниэлем Дюбуа. Говорите мне всё что угодно, но я всегда буду считать, что тот удар в пятом раунде был легальным. Просто Усик выдоил из того эпизода всё, что мог. Он получил от рефери четыре минуты на восстановление. Усик и раньше жаловался и стонал, когда ему прилетало по корпусу.

Теперь Усику предстоит драться с чуваком, который является признанным мастером в умении использовать слабости соперника. А дальше всё зависит от рефери. Если в ринге будет сильный рефери, то мы не увидим повторения этой чепухи. Ведь это факт, Усик постоянно плачется рефери. Он делал это и раньше. Он делает это после каждого пропущенного удара по корпусу. Нам нужен сильный рефери. И всё. И я счастлив. Я вам так скажу. Уверен в победе как никогда ранее. После боя с Дюбуа я ещё больше убедился в том, что Фьюри победит", — сказал Уоррен в интервью Sky Sports Boxing.

Бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля, но был перенесён из-за глубокого рассечения, полученного британцем в спарринге за две недели до выхода на ринг. Новой датой предстоящего поединка является 18 мая 2024 года. Оба боксёра в своей профессиональной карьере не потерпели ни одного поражения.