Тони Беллью: Мышление Усика на другом уровне, Тайсон не доберётся до него

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью выразил уверенность, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри не сумеет оказать психологическое воздействие на чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в том же весе Александра Усика.

"Честно говоря, залезть в голову Усика невозможно. Я верю, что сам в этом очень хорош. Я просто фантастически умею выводить людей. Признаюсь, я не думал, что Усик хорошо говорит по-английски. Но после того, как побил меня, он вошёл в раздевалку и заговорил со мной на идеальном английском. Послушайте, я его самый большой поклонник. Его мышление на другом уровне. Такого я ещё ни у кого не видел. Тайсон не доберётся до него", — приводит слова Беллью talkSPORT.