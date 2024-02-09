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Тони Беллью: Мышление Усика на другом уровне, Тайсон не доберётся до него
Экс-чемпион мира высказался о предстоящем бое
Фото: sport.24tv
Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью выразил уверенность, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри не сумеет оказать психологическое воздействие на чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в том же весе Александра Усика.
"Честно говоря, залезть в голову Усика невозможно. Я верю, что сам в этом очень хорош. Я просто фантастически умею выводить людей. Признаюсь, я не думал, что Усик хорошо говорит по-английски. Но после того, как побил меня, он вошёл в раздевалку и заговорил со мной на идеальном английском. Послушайте, я его самый большой поклонник. Его мышление на другом уровне. Такого я ещё ни у кого не видел. Тайсон не доберётся до него", — приводит слова Беллью talkSPORT.
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